La medida nace de la necesidad de cumplir con la normativa europea en cuestión de interinidad. El Gobierno central prevé que la tasa de temporalidad baje del 8% en el conjunto de las administraciones de todo el país.

La ley intenta fijar límites a la contratación de interinos, que se limitarán a «razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia». Entre ellas, cubrir plazas vacantes «durante un plazo máximo de tres años» cuando no es posible reubicar a un empleado fijo. Otro supuesto es para atender el «exceso o acumulación de tareas» por «un plazo máximo de nueve meses dentro de un período de 18 meses».

Críticas de la Xunta

El anuncio de Sánchez sobre los sanitarios que pasarán a ser fijos ha sido contestado por el PP y las comunidades gobernadas por este partido. En Galicia, desde la Xunta se indica que el anuncio «é falso» y recuerda que se trata de un mandato de la UE. Además, ni siquiera es del Gobierno central: «Somos as comunidades as que negociamos esas prazas, xa que a sanidade está transferida e a súa xestión depende dos gobernos autonómicos. Poderiamos falar novamente dunha “apropiación indebida” por parte do presidente do Goberno do traballo das comunidades».

Para la Xunta, «o Goberno de España perdeu a oportunidade de facer unha reforma máis profunda», como «adaptar e axilizar o sistema de selección do persoal médico, para que este acceda a especialidades e postos de difícil cobertura».