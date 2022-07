Ana Pontón presentó en Santiago la movilización del BNG del próximo 25 de julio XOAN A. SOLER

Con el lema Gañarmos o futuro. A nova Galiza en marcha, el BNG celebrará el 25 de este mes el Día da Patria Galega. Ana Pontón, su líder y portavoz, destacó que «este 25 de xullo queremos facer unha grande mobilización para reivindicar unha saída xusta, galega e social a esta crise» y que «este é un lema co que queremos trasladar unha mensaxe moi clara: o cambio político está en marcha co BNG; e ese cambio pasa por gañar o futuro, por facernos valer como país».

Hasta el día 25, el BNG hará campaña para fomentar la participación en la manifestación de ese día. Saldrá de la Alameda de Santiago a las 12.00 del mediodía y finalizará en la plaza de A Quintana. Insistirá en que «este 25 de xullo non é un ano máis; é significativo e singular pola situación económica e social que nos ocupa e que nos preocupa; e tamén por unha situación de cambio político en Galiza que xa se vai deixar sentir nas vindeiras elecións municipais do ano que vén. Desde o BNG estamos traballando intensamente a nivel social e institucional para pór sobre a mesa propostas serias e solventes de apoio e axuda ás familias, ás pequenas empresas, ás persoas autónomas; en definitiva, á economía real», para responder a la «maior crise de prezos en 40 anos», ante la que «temos un goberno galego ausente, un presidente insustancial e que en vez de dar solución, en vez de producir leis e medidas, o único que producen son excusas. E vemos tamén a un Goberno do Estado, que no medio desta crise económica prioriza o gasto militar sobre os servizos e sobre as políticas de recuperación económica». Reclamó además «que nesta crise gañe a maioría social fronte ao lobi eléctrico, fronte ao lobi petroleiro ou fronte as grandes multinacionais».

Reunión de Alfonso Rueda con Pedro Sánchez

Ante la próximo reunión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, Ana Pontón reclamó que la Xunta y su presidente «deben elevar un pouco o listón. Vimos nas últimas semanas como ante o desplome da A-6 o señor Alfonso Rueda tardou 10 días en desplazarse ao lugar e fíxoo basicamente para ir de acompañante da ministra. Ou vimos como en debates importantes como os fondos Next Generation tivo un encontro ao máximo nivel coa vicepresidenta Calviño, non chegaron a ningún acordo, e o señor Rueda saíu feliz desa xuntanza. Nós vamos estar sempre na defensa dos intereses de Galiza e o que lle pedimos ao Goberno galego é que suba o listón á hora de defender os intereses das galegas e dos galegos, e que vaia a esa xuntanza co ánimo de conseguir realmente solucións aos problemas. Hai temas como o financiamento, como activar a axenda de competencias, ou como poñer sobre a mesar reivindicacións para que haxa unha solución á caida do viaducto da A-6; e sobre todo hai temas estruturais que deben estar aí, insisto; Galiza non pode estar discriminada. E até o momento vimos a un presidente Rueda que demostrou ser insustancial á hora defender os intereses deste país», en valoraciones de la líder del BNG.