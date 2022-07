La secretaria general del PPdeG, Paula Prado; Alfonso Rueda, alberto Núñez Feijoo, Diego Calvo y Manuel Taboada, alcalde de O Pino. Xoán A. Soler Xoán A. Soler Alfonso Rueda y Núñez Feijoo brindan con los conselleiros Julio García Comesaña, María Jesús Lorenzana, José González Vázquez, Fabiola García, Ethel Vázquez, Rosa Quintana, Ángeles Vázquez y el vicepresidente segundo, Diego Calvo. Xoán A. Soler Xoán A. Soler Xoán A. Soler Xoán A. Soler Xoán A. Soler Xoán A. Soler Xoán A. Soler

A los partidos que «sempre están enfadados e se reúnen en sitios pequenos porque non reúnen máis xente» Alfonso Rueda les recomendó darse un paseo por O Pino, para que vean «o que é o PP». Cuatro mil personas, orquesta con temas populares, carballeira, pantano con ranas, puestos de bocatas y rosquillas, carpa, menú de empanada, pulpo y carne ao caldeiro, y Alberto Núñez Feijoo. El presidente nacional del PP cerró con una catilinaria contra el Gobierno de Pedro Sánchez y su política económica la romería de A Magdalena.

La fiesta fue una demostración de fuerza del PPdeG ante las próximas elecciones municipales. Pusieron el músculo, la «infantería» en palabras de Rueda y Feijoo, los populares coruñeses. Su presidente, Diego Calvo, tras agradecer al alcalde de O Pino, Manuel Taboada, el esfuerzo en la organización, marcó el tono de la jornada: «Pedro Sánchez só acerta cando rectifica», dijo, y se mostró seguro de que en cuanto los ciudadanos puedan expresar su opinión en las urnas darán la espalda al jefe de filas del PSOE. También señaló el objetivo inmediato, las municipales; e insistió en el protagonismo de los afiliados cuya movilización será clave en esos comicios.

Alfonso Rueda hizo un guiño a Calvo, que también sonó como sucesor de Feijoo y fue la única incorporación a su Gobierno hace un mes y medio. Le destacó como «un magnífico vicepresidente e conselleiro» que «está traballando dende o primeiro día» con la experiencia de quien lleva años. A Alberto Núñez Feijoo le dio las gracias por adelantado,«polo que farás, devolver a ilusión a toda España (…) ante o desastre que estamos vivindo». No fue el único recado para Sánchez, Rueda subrayó que va a seguir «reclamando o que hai que reclamar onde o teño que reclamar (…) Galicia non quere quitar nada a ninguén, pero imos pedir o que nos corresponde». Los trenes Avril, que ya tendrían que estar funcionando, «non chegaron». En materia sanitaria «hai decisións do Goberno central que non se están tomando». Para la gestión de los fondos Next Generation «nos pediron proxectos potentes», que creen empleo y comprometan inversión privada, «o fixemos e non temos resposta, pero necesitamos unha resposta para que Galicia siga crecendo», afirmó Rueda. El presidente del PP de Galicia llamó a los suyos a movilizarse porque en los ayuntamientos no solo deben ganar, sino que tienen que hacerlo con «maioría suficiente» frente a los partidos «que se están preparando para perder», porque les basta con acuerdos para gobernar.