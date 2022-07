ALBERTO LÓPEZ

Son las doce del mediodía del viernes 1 de julio y una peregrinación constante de vehículos recorre los casi 12 kilómetros de la A-6 con restricciones a causa de la caída del viaducto de O Castro. El trajín es constante. Más incluso que la habitual sucesión de camiones y coches que traquetean por el improvisado trazado, que en tiempo se traduce en unos once minutos. La operación salida no solo se percibe en la salida de Madrid a Valencia, también se nota en la pequeña Pedrafita.

Se ve en los coches, algunos llenos de familias, y lo confirman los oriundos del lugar. «Ao longo do verán haberá catro ou cinco días delicados, e este venres era un deles, pero o desvío está funcionando mellor do agardado», dice el alcalde, José Luis Raposo. La docena de kilómetros que componen el trazado obligan a reducir la velocidad y los carriles de adelantamiento son contados, por lo que ver pequeñas caravanas de diez, quince o veinte vehículos es una estampa a la que ya se han acostumbrado los habituales del lugar, pero que pone de los nervios a algunos.

«En cuanto hay línea discontinua, la gente se tira, va fogueada, sin control, y ahora en verano, más. Hoy [por ayer] la subida estaba llena de coches con paquetes encima», cuenta Manuel Blanco, un viajante textil que trabaja entre Ponferrada y Pedrafita y que tiene claro que hasta que se acabe el verano no volverá a recorrer el tramo por trabajo. «Hasta que acabe agosto ya no vuelvo, lo mando por paquetería, porque no compensa. Prefiero perder el dinero porque te la juegas todos los días», dice.