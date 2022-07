—No Parlamento europeo falou galego. Que lle parece que no Congreso se rexeitara o seu uso e o do catalán e do vasco?

—Os que o propuxeron fixérono con toda a razón, e penso que foi moi torpe rexeitalo. O catalán dende un punto de vista xeográfico é máis pequeno. Pero o galego é universal, case como o castelán, porque os brasileiros son moitísima xente e está Portugal.

Nogueira está facendo un libro sobre a súa etapa no Parlamento europeo (1999-2004). É un firme defensor do proxecto da UE.

—Preocúpalle que coa guerra de Ucraína a Unión Europea orbite cara a Estados Unidos e a OTAN?

—Europa é moita cousa. Hai un problema con Rusia porque ese [Putin] é moi mala xente, «mátame a este, mátame ao outro». Agora protesta porque Finlandia e Suecia queren entrar. Non ten sentido o que está facendo. Que Europa se leve ben cos Estados Unidos non é raro, pero a democracia europea non ten nada que ver coa de alí. E nós aquí non amamos a eses señores.

—Vostede é crítico co «españolismo». Que efecto terá nesa forma de pensar o liderado no PP de Feijoo, que fai gala de ser galego?

—Son crítico porque eu non son español. Eu estou en Galicia e no mundo. Feijoo traballou bastante. Se non fose el, o PP non ía gañar tal e como están as cousas. Non está tan á dereita como Pablo Casado, que non pintaba nada. Non está claro que o sexa, pero estase presentando como unha alternativa máis aceptable ao PSOE.

—Ve a Pedro Sánchez fóra?

—É odiado por algúns por aí adiante, pero estao facendo ben. Aquí non veu para nada. E iso que ten a Nadia Calviño, unha galega. Galegos hainos así [fai xesto de abundancia coas mans].

—E iso, por que ocorre?

—Non ten importancia, pero a proba de como é Galicia é que incluso en Madrid, no poder, unha boa parte son galegos.

—Moitos aquí pensan que pouco nos traen de volta.

—Pois eu creo que Galicia está de moda. Mira toda a xente que vén. E hai quen di: «Pero cada vez somos menos». Non. Somos máis. Pero os máis aparecen noutros sitios. Hai galegos en Madrid, en Cataluña, en Portugal, en Brasil e noutros moitos lugares fóra da Península.

Nogueira garda numerosos recordos da súa familia e do seu pai, co que ten un gran parecido. «Tamén un dos meus netos», di con un sorriso. A exhaustiva biografía de Castelao de Miguel Anxo Seixas Seoane é unha das súas lecturas de cabeceira. Segue a actividade política, e pensa que é posible un cambio en Galicia.

—Gobernará Pontón no 2023?

—Si, eu penso que si. É máis posible agora que Feijoo quere gobernar España. A Rueda non creo que a xente o coñeza demasiado.

—Vostede aposta por un nacionalismo que non se dirixa só aos seus votantes, senón a todos os galegos. Vai Pontón por aí?

—Penso que ela está moi convencida do que ten que facer. Non estou dicindo que todo vaia ser un prodixio e tal. Pero está moi segura e eu confío nela. Ela cambiou cos anos e fixo un cambio para ben. Ten conciencia do que ten que facer. É certo que se terán que poñer de acordo co PSOE, pero se non gañan de todo vai ser por moi pouco. Estiven falando con [Valentín González] Formoso na entrega das medallas e ben, e tamén coa alcaldesa da Coruña, Inés Rey.

—Supoño que tamén coincidiu con Pontón na entrega das medallas.

—Si, e estaba moi contenta. Lévome ben con ela. Eu fun defensor da liña que me dicías e tiven que pelexar moito con xente como os tradicionais, que querían dispor de Castelao. Cando entrei no BNG eu seguín mantendo esa liña. Ela viaxou a Uruguai e Arxentina [para reunirse coa diáspora galega] e é moi diferente en todos os sentidos.

—Que foi deses tradicionais dos que falaba, aínda mandan?

—Agora xa non, pasou o que pasou e non saben que facer.

—E despois da experiencia do bipartito...

—Moi mala.

—Non haberá xente no BNG con medo a repetila porque o país aínda non está preparado, e que prefira esperar para gobernar?

—Que va, en absoluto. Chámame a atención que [Anxo] Quintana, agora non sae nada e non sei moito del. E Touriño tamén desapareceu. Se naquela época chegaran a gobernar entre os dous, pois podía ser, pero non saíu ben. Sobre o que me preguntabas, non hai obstáculos.

—Pero en ocasións fálase de diferenzas entre Pontón e Néstor Rego, por exemplo.

—Néstor, o que é deputado en Madrid? Non, lévase ben con Ana. Tamén me felicitou no acto desta semana, e moi ben. De verdade que non hai obstáculos dentro do BNG, ningún.