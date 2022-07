Consultaron varias propuestas de carácter privado que les resultan imposibles, asegura David: «Non baixan de 2.000 euros ao mes». Incluso ampliaron el área geográfica para el ingreso a más allá de la que les corresponde, A Coruña, y ni así.

Por el momento, sobreviven a esta situación con una hora al día de atención por parte del Servizo de Axuda no Fogar, que les fue concedida de lunes a viernes. Una vecina también les echa una mano y ellos se organizan como pueden. «Pero nós temos as nosas familias e os nosos traballos, meu pai os seus anos… De feito, el perdeu 20 quilos con todo isto, e como enferme, xa nada», expresa. «Todos traballamos toda a vida, non hai dereito, a verdade. Despois, outros que non, teñen máis sorte», lamenta. Este hombre de 40 años incluso asegura que no es sencillo encontrar gente que quiera cuidar a personas con problemas como los que padece su madre. «Chegará un momento que isto sexa insostible, porque xa nos dixeron que vai ser moi difícil que entre», concluye.