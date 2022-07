Solo dos unidades de geriatría en la tercera autonomía más envejecida de toda España

Galicia sufre un déficit en plazas de residencia para sus mayores, pero además se queda muy lejos de adecuar su atención sanitaria al progresivo envejecimiento de su población. Uno de cada cuatro habitantes en Galicia ha superado los 65 años y en provincias como la de Ourense, la más envejecida de Europa, son uno de cada tres los que ya han rebasado la edad clásica de la jubilación. Solo Asturias y Castilla y León tienen un índice de mayores superior al gallego, tasa que no hace más que crecer y lo seguirá haciendo en un escenario en el que se está cada vez más lejos del relevo generacional que requiere de un mínimo de 2,1 hijos por mujer y en el que las proyecciones de población del INE para dentro de trece años señalan que Galicia tendrá 130.000 mayores de 65 años más que ahora. Serán el 33 % de la población total, si no cambia la tendencia, y no hay nada que permita tener la esperanza de que así pueda llegar a ocurrir.

Esa misma evolución, aunque no tan marcada como será cuando el grueso del baby boom llegue a la jubilación, se ha estado dibujando en lo que va de siglo. Y pese a ello, Galicia lleva dos decenios con sus mayores atendidos de una manera integral en solo dos centros sanitarios de toda la comunidad. Lugo y Vigo cuentan con las dos únicas unidades públicas de geriatría. La Sociedad Galega de Xeriatría advierte desde hace años de la conveniencia de crear un servicio por ciudad al menos, para poder atender a los mayores con múltiples patologías de una manera integral, facilitando una realización de pruebas coordinada y la elaboración de diagnósticos teniendo en cuenta todos los síntomas y manifestaciones.