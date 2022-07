Es por ello que, insiste en la necesidad de que el Ejecutivo gallego ponga en marcha un plan de rescate para ayudar «precisamente aos sectores da poboación máis afectados por esta crise de prezos, por esta inflación desbocada», por lo que además de la restitución de la Tarjeta Básica , defiende la «actualización das contías da Risga para adaptalas a esta crise tan grande» y la puesta en marcha deotras medidas como «incrementar tamén as axudas á vivenda».

Tras recordar los últimos datos sobre pobreza y exclusión social publicados estos días y que ascienden a «en máis de 678.000 persoas en risco de pobreza e exclusión social no noso País, máis das que viven nas cidades da Coruña e Vigo xuntas», la portavoz del BNG condena la actitud del PP por «deixar a tantas e tantas persoas como son as beneficiarias da Tarxeta Básica sen nada, sen absolutamente nada no medio dunha crise tan grande, dunha inflación como non había nos últimos 40 anos», concluye.