El BNG quiere que en el pleno extraordinario se planteen soluciones a ese «colapso» de la sanidad pública. Los nacionalistas proponen por ejemplo modificar la ley de sanidad para «blindar» que el 25 % del presupuesto del Sergas se destine a atención primaria; o la puesta en marcha de un plan de choque de 200 millones de euros para reflotar ese servicio. Pontón denunció la existencia de una precariedad laboral «que non deixa de medrar o que explica que, por exemplo, o 60% dos (...) MIR de atención primaria non se quedaron nesta especialidade. Non faltan médicos o que sobre a precariedade laboral», subrayó.

Pese a esa situación, añadió, el PP destina a atención primaria dos millones menos que en 2021 y 47 menos que en 2009. De ahí que se produzcan cada día «protestas pola falta de medios na sanidade pública ao longo e ancho do país».