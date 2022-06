Paco Rodríguez

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, espera esta tarde «explicacións exhaustivas» del Gobierno central sobre el derrumbe del viaducto de O Castro en la A-6. Rueda recordó que la Xunta ha mantenido la «lealdade institucional» desde que se produjo el incidente, y ha planteado tres alternativas para resolver el problema de tráfico en la zona. Por el momento, subrayó, no han recibido «ningunha explicación». Rueda ha subrayado que el Gobierno gallego «non se quedará cos brazos cruzados» si el Ejecutivo no plantea soluciones para la circulación y deshecha las aportadas por la Xunta. El presidente también se refirió a los 25 millones de euros invertidos en la reparación del viaducto antes de su caída, unos fondos que ahora están «aí tirados no chan» y con los que, señaló, casi se podría haber levantado otro viaducto. En consecuencia, reclamó que se aclare lo sucedido.

El titular del Gobierno gallego también anunció que hoy enviará una carta a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para preguntarle por el retraso en la llegada de los trenes Avril, que estaba prevista para el 1 de julio.

Además Rueda lamentó la «falta de interese» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los asuntos de Galicia. Recordó que le envió una carta solicitándole una reunión hace ya 50 días, y por el momento no ha obtenido respuesta, lo que consideró una muestra de «pouco respecto institucional».