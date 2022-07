El pazo con todos los bienes

«Entendemos que lo que procede ahora es que se entregue el pazo con todos los elementos que lo componen, que la capilla se entregue con todos los elementos que la configuran, y que el jardín se entregue con todos sus elementos», reclamó el abogado del Estado en su exposición final.

Uno de los letrados que representa a la Xunta señaló que su conclusión era que a su juicio la familia Franco coincidía en que sin los elementos que ahora quieren retirar el pazo «ya no es el sitio histórico, no es el pazo de Meirás». Su argumento se basa en que los Franco intentaron vender por 8 millones de euros todo el pazo «como conjunto» y recordó el anuncio de una inmobiliaria de lujo, que ofrecía «un recinto sin par, lleno de historia y detalles especiales, biblioteca, cuadros, piezas arqueológicas, dependencias, blasones, fuentes, cruceros y decoración que la convierten en una oportunidad inmejorable». Y el letrado preguntó: «¿Díganme si con ese anuncio la familia Franco no tenía el concepto del pazo con todos los bienes?».