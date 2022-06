«Empezou sendo un presidente accidental e vai camiño de convertirse nun presidente insustancial incapaz defender os intereses de Galicia», espetó Ana Pontón a Rueda nada más empezar su pregunta, justo después de condenar las muertes en la frontera de Melilla. La portavoz del BNG reprochó al presidente que «tardou dez dias» en ir al viaducto caído de la A-6, y fue como «acompañante da ministra», sin obtener explicaciones de lo ocurrido ni un calendario para reconstruirlo. Tachó de «fiasco» la reunión de Rueda con la vicepresidenta Nadia Calviño, y advirtió que los fondos Next Generation pueden quedarse en nada para Galicia, «e vostede satisfeito». También le acusó de estar de «brazos cruzados» en plena crisis de inflación, que la Xunta estaría agravando al subir el agua a los gallegos con la nueva ley de gestión de ese recurso. Pontón reivindicó el trabajo del BNG en Madrid, que con un solo diputado logró «unha rebaixa histórica nas peaxes», y reclamó al presidente que no pongan «paus nas rodas» en su actual trabajo para lograr tres juzgados de violencia de género. «Este país non necesita un presidente insustancial sen solucións», concluyó.

Pontón reivindicó el trabajo de su partido en Madrid porque ese fue el flanco que utilizó Rueda para replicarle. El presidente evitó entrar en cuestiones personales. «Non vou insultar nin faltar ao respecto», dijo. Su estrategia fue buscar contradicciones en el discurso de Pontón. Ante su denuncia a lo ocurrido en Melilla, le recordó las «masacres en Ucrania». La portavoz del BNG insistió en que también las han condenado. Pero Rueda apuntó sobre todo a la relación del BNG con el Gobierno central. Reprochó a Pontón que nunca ha tenido «nin unha boa palabra», para lo hecho por un Ejecutivo gallego; una actitud que contrapuso a la «mansedumbre do BNG» frente a Sánchez. Dijeron, le recordó, que con su pacto con el PSOE iba a «quedar contrastada a utilidade práctica do nacionalismo galego. E, efectivamente, quedou contrastada», ironizó. Recordó el trato dado por el Gobierno a la industria electrointensiva, su rechazo a la cesión de las competencias del litoral y el parón con las de la AP-9, el retraso de los trenes Avril o el rechazo a comprometer fondos de la UE en proyectos industriales. Rueda ironizó con que, a la vista de los resultados, su partido casi no recordaba el acuerdo entre el BNG y el PSOE, y dijo estar seguro de que a Pedro Sánchez lo ha olvidado por completo. «Ogalla o pacto histórico se converta en realidade», dijo. Porque al Gobierno central se le espera, pero parece que no está. «Non nos están querendo atender», denunció Rueda.