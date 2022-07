Jema Sil este viernes en la plaza del Obradoiro, tras completar el Camino Inglés en silla de ruedas. PACO RODRÍGUEZ

Jema Sil se quedó en silla de ruedas hace diez años, fruto de una pandemia mucho más antigua que el covid o la peste conocida como violencia de género. En aquel momento, tenía pendiente peregrinar a Santiago y solo bastaron unas palabras de desánimo para que se lanzara a la aventura: «Cuando me dijeron que no podía hacer las mismas cosas que antes, me fui a Oporto e hice el Camino Portugués por la Costa». Desde entonces, ha recorrido incontables veces todas las rutas xacobeas con el objetivo de comprobar su accesibilidad y ayudar a personas que se encuentran en su situación. Esta misma semana completó el itinerario Inglés, sola y sin más ayuda que sus brazos.

Esta peregrina ejemplar nació en Galicia hace 49 años y, aunque ahora vive en Tenerife, dice ser de muchos lugares. Y no es de extrañar. Se pasa buena parte del año tras las flechas amarillas. Solo en este 2022 ha completado ya el Camino Francés desde Sarria, el Inglés y el Primitivo. Nada la frena. Ni siquiera la escasez de alojamientos adaptados en algunas rutas. Prueba de ello es que debido a ese problema tuvo que doblar una de las etapas esta semana, desde Pontedeume hasta Ordes. «Al Camino Inglés le queda mucho por hacer, ni siquiera el albergue público de Betanzos es accesible», advierte.

Pero, ¿por qué se decidió a recorrer las rutas xacobeas en busca de la anhelada accesibilidad? «Esto lo hago por voluntad propia. Estudié enfermería y gerontología, he movido muchas sillas de ruedas, he visto los problemas que padecen quieres están en ellas y ahora los vivo. Yo también quiero salir, quiero vivir, quiero disfrutar», cuenta. Peregrinar es para Jema como si le tocase la lotería, dice: «Me siento viva y libre, como me sentía cuando caminaba o incluso mejor porque ahora me lleva más esfuerzo».