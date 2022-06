El diputado nacionalista gallego recriminó a la ministra el «oscurantismo» de su departamento respecto a este asunto y que hubiera tardado diez días en visitar la zona del derrumbe, algo que, en su opinión, no habría ocurrido «si el suceso hubiera ocurrido en Madrid». Raquel Sánchez defendió «la transparencia» con la que está trabajando el ministerio y avanzó cuál es el objetivo del plan de desvíos que el secretario general de Infraestructuras presentará mañana en Pedrafita. «Se trata de que los usuarios circulen más tiempo por la A-6 y menos por la carretera nacional», explicó. También detalló que se están construyendo dos accesos desde los dos estribos del viaducto para acceder a las pilas y poder inspeccionar las cimentaciones. La posibilidad de reutilizar la mayoría de las pilas es crucial para ejecutar con una mayor rapidez la reconstrucción del viaducto, aunque no se ha aclarado aún si el viaducto gemelo es transitable o si también habrá que demolerlo parcialmente. «Lo primero y más importante la prioridad es garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores. Somos muy conscientes de la importancia de esta conexión y lamentamos las molestias que produce esta situación», afirmó Raquel Sánchez, que celebró que las inspecciones permitieran anticiparse al problema«y no haya habido que lamentar desgracias». Rego le recordó que el hecho de que no hubiera víctimas «fue una cuestión de suerte, pues había operarios trabajando en el viaducto minutos antes del colapso».

Un mínimo de un año para volver a la normalidad en el viaducto de la A-6 pablo gonzález No hay plazos para volver a la normalidad en la A-6, uno de los cuatro principales accesos de alta capacidad a Galicia. Pero la complejidad de la situación en las montañas que separan las provincias de Lugo y León hace pensar que el cronómetro empezará a contar dando por descontado que será necesario un mínimo de un año. A partir de ese umbral, todo es posible, pues aún hay muchas incógnitas por despejar. Existen ejemplos en la ingeniería actual de puentes y viaductos construidos o reconstruidos en tiempo récord. El más reciente tuvo como escenario la M-40, una de las principales arterias de circunvalación de Madrid. En julio del 2019 se detectaron patologías de extrema gravedad que provocaban una gran debilidad estructural en un viaducto, por lo que se decidió demoler el tablero, de una longitud de 560 metros, algo menor que la del viaducto de O Castro (585 metros). En diciembre de ese mismo año comenzó el desmontaje controlado cortándolo con hilo de diamante en tramos de diez metros. De forma simultánea, en febrero del 2020 comenzó la construcción del tablero. Y el viaducto reconstruido se puso en servicio el 26 de agosto del 2020.