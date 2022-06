De Javier Olleros se alabó su «disciplina, busca da excelencia e o compromiso» para ser merecedor de la Medalla Castelao, un premio que él reforzó al vestir una camiseta con la misma autocaricatura del galleguista que iluminaba el escenario. En su intervención se refirió a Galicia como «unha anclaxe, un punto de partida», y defendió la gastronomía como «unha ferramenta de cambio con poder para influír na sociedade, construída por xentes do sector primario, do mar, artesáns, escolas técnicas, formación profesional, universidades e ciencia». Como conclusión, citando a una amiga señaló: «A revolución será no rural e na muller ou non será».

La medalla a la coral El Eco fue recogida por su presidente, Carlos González, que la consideró un premio «aos movementos corais de Galicia» que quiso compartir con los anteriores directores y coralistas cuya tenacidad mantuvo la coral, que interpretó el himno gallego y Xa non sei cantar.