—Se crio en una casa con una biblioteca de miles de libros, ¿con cuál se queda?

—De todos mis hermanos soy el más inculto, porque me he sobrehiperatrofiado tremendamente, casi el cien por cien de lo que leo es medicina. Pero te digo dos, uno interesadamente y otro que siempre me encantó. Mi libro de cabecera era el Libro del desasosiego, de Pessoa. Y mi libro preferido ahora es Homo imperfectus, de mi hermana [María Martinón, médica y paleoantropóloga].

—¿Celta o Dépor?

—Dépor, porque me dio muchas alegrías en su día.

—Defínase.

—Soy una persona muy exigente, que no tiene miedo a los retos, muy familiar. También me gusta la buena mesa, eso que ahora llaman foodies. Creo que soy honesto, con mucho carácter para defender mis posiciones. Y lo que tengo es que siempre me veo bien. Tengo un trastorno dismorfofóbico positivo, me miro al espejo y digo: «Qué bien estás». Me digan que estoy delgado o gordo, suelo estar contento conmigo mismo, y soy positivo.

—¿Qué es lo más importante de la vida?

—Ser consciente de que es un don temporal que hay que explotar al máximo.