—Y, visto lo visto, ¿se arrepiente?

—No es que me arrepienta pero hay días que ves las cosas más negras y otros más claras. No me arrepiento del trabajo, ni del sector, ni del modo de vida. Pero sí que me arrepiento en lo económico porque veo que, haga lo que haga, no llega a ser viable. Es muy triste que te levantes cada mañana y no pienses cuánto voy a ganar hoy sino cuánto voy a dejar de perder. Trabajamos para no perder mucho. De esto no se puede vivir y para muchos acaba siendo el complemento de otra fuente de ingresos.

—¿Tiene hijos?

—Sí, uno de 7 años.

—¿Lo ve manejando la explotación en un futuro?

—En absoluto. Le gustan los animales, lo que hago yo, pero le daría un consejo: tal y como está el sector hoy en día, no puede seguir al frente de una explotación así.