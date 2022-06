Rueda anuncia que la Xunta financiará los pastilleros a los pacientes mayores de 74 años polimedicados La Voz

Vacaciones de verano

Por su parte, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, se refirió ayer en Pontevedra, adonde acudió a inaugurar una exposición sobre los 125 años del Hospital Provincial, a la sobrecarga de los centros de salud durante el verano. Sobre este tema, Comesaña recordó que en los últimos años nunca se cubren las vacaciones de los médicos porque no hay sustitutos de los que tirar. «Ter unha lista suporía ter médicos no paro para ser contratados. Tradicionalmente non se substitúe, pero temos mecanismos de cobertura dos compañeiros que non están. É certo que cada vez o número de persoas que non están por xubilación é cada vez maior», afirmó.

Reiteró que el motivo de no tener médicos para sustituciones es que no se da formado a todos los facultativos que se necesitan. El conselleiro aludió a que Galicia lanzó una convocatoria de 106 médicos especialistas para paliar la situación y seguirá aplicando medidas para aliviar la carga de trabajo, además de demandar al Ministerio de Sanidad que habilite más plazas de formación, informa Cris Barral.