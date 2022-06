Unos turistas conversan a la salida de uno de los hoteles situados en el centro de Lugo ALBERTO LÓPEZ

Después de dos veranos mejorables en términos de ocupación hotelera, el sector turístico espera que esta temporada estival supere los datos prepandemia. «Podemos pasar dun verán bo a un moi bo sempre que a climatoloxía nos axude», afirma Cesáreo Pardal, presidente del Clúster de Turismo de Galicia. Las cifras que manejan, según explica Pardal, están entre el 75 y el 80 % de ocupación para julio. Y pueden rondar el 85 % en el mes de agosto, lo que supondría mejorar las cifras del 2019. De hecho, el análisis del Área de Estudios e Investigación de Turismo de Galicia ya señaló un incremento del 4,7 % entre el pasado abril y el del año previo a la pandemia.

Para este primer verano sin restricciones se prevé que muchos de los viajeros que venían apostando por el turismo rural vuelvan ahora a otras áreas más masificadas. «Había xente que tiña medo e que buscaba zonas máis illadas. Iso constatouse durante este tempo co incremento de reservas en casas rurais, pero agora moitos deses están volvendo aos hoteis de tres ou catro estrelas aos que ían», comenta el presidente del Clúster de Turismo. Eso sí, Pardal aclara que «a tendencia é a medrar en todos os establecementos e as casas rurais manterán moitos dos clientes que as descubriron ou redescubriron durante este tempo».

Desde estos últimos negocios no se muestran especialmente optimistas para los próximos meses. El presidente de la Federación Galega de Turismo Rural (Fegatur), Francisco Almuíña, indica que las reservas varían mucho según la zona escogida: «A verdade é que vai un pouco por barrios, pero aínda queda moito por cubrir. Parece que en xullo a xente ten o chip de praia e custa un pouco entrar nas zonas que están máis lonxe».