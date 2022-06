El diputado del PPdeG, Alberto Pazos, destacó los éxitos de la actual normativa «un gran estatuto» que ha permitido el «maior desenvolvemento da autonomía na historia de Galicia». Pazos señaló que la cuestión no es si hay o no que reformar la norma o si es mejorable, sino «se existe o mesmo consenso» para modificar la ley que hubo para aprobarlo. El parlamentario popular recordó que ya hubo una «intentona fallida» de modificar el texto que fracasó por los desacuerdos entre nacionalistas y socialistas. Por lo tanto, se planteó si «xa están de acordo». En ese caso, señaló que su grupo estaría dispuesto a escuchar las propuestas que les hagan. Pazos añadió que la prioridad para el PPdeG es abordar los «acuciantes» problemas de las economías familiares, aunque no se cierran al debate estatutario siempre que se parta del consenso.