Por su parte, el presidente del club, Maxi Cid, considera que los actos que organizaron para endulzar el final de la medida judicial consiguieron el objetivo que mueve a su entidad: «Lo más importante es haber conseguido la felicidad del chico». Tras la experiencia, Hugo no solo no ha vuelto a reincidir —en más del 80 % de los casos los jóvenes a los que se aplican estas medidas no vuelven a pasar por el juzgado, apunta el educador— sino que creció en autoestima y confianza y ahora tiene un grupo de amigos con el que sale y se divierte.

La madre del joven considera la experiencia «superpositiva». «A Félix lo tildo como hermano mayor. Mi hijo había vivido violencia de género y no sé por qué hizo lo que hizo. Era un niño que iba siempre con capucha, no se relacionaba con nadie; dio un giro, ahora tiene novia desde hace un mes. Con los chavales del equipo se sintió arropado y querido. La metáfora para mí es que no hay mal que por bien no venga», reflexiona.