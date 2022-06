Esas palabras son un indicio de que la reforma se alargará. Así lo consideró también María Cadaval, profesora de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago, que coordinó las jornadas. Cadaval señaló que el contexto económico no es el mejor para avanzar en la reforma del sistema, que necesita «estabilidad política y económica», dos factores que ahora mismo no existen. La profesora dio por seguro que en esta legislatura no se abordará el cambio en el modelo de financiación, por lo que consideró que es necesario seguir avanzando en la planificación.