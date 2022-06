Josefa Fernández Bouza, en una foto de archivo en el salón de su casa, en Ferrol. CESAR TOIMIL

Las relaciones entre madre e hijo no son buenas desde hace mucho tiempo, hasta el punto de que hace tres o cuatro años que no mantienen ningún tipo de contacto. Carlos Fernández Bouza es el hijo de María Josefa Fernández Bouza, la ferrolana que lleva conduciendo años sin carné, y se muestra preocupado por el hecho de que ella siga conduciendo pese a todas las ocasiones en las que ha sido pillada. «Quiero que la Justicia haga algo, que la incapaciten o la metan en un centro, porque sé que mi madre va a seguir cogiendo el coche, y temo que un día pueda matar a alguien», dice su hijo. A su madre, cuenta, no hay quien la haga cambiar de opinión, como lo demuestra el hecho de que mantenga que va a seguir conduciendo a pesar de haber sido detenida tres veces en los últimos cinco años por no tener el carné.

En opinión del hijo, lo que Josefa pretende con esa actitud es que le regalen el carné: «Esa idea se le metió en la cabeza cuando leyó una noticia en la que se decía que a un hombre mayor se lo habían dado porque llevaba todos los días a su mujer enferma al médico».

Carlos Fernández asegura que, además, su madre no cuenta toda la verdad. Para empezar, ni con la edad: no tiene 80 años, como dice ella, sino 83. «Me tuvo con 26 años y yo voy a cumplir 58, por lo que las cuentas no cuadran», indica. Añade que su progenitora nunca tuvo carné, que hasta el año 1978 estuvo conduciendo con uno falsificado y que, tras vender su primer coche, un Mini, con el que sí se movió mucho por el sur de España cuando vivía entre Córdoba y Sevilla, no volvió a tener otro hasta que se instaló en Santiago y compró un Ford Mondeo, que es el que la Policía Local de Ferrol le tiene retenido, cuando ya residía en la ciudad naval. Después compró el vehículo que tiene ahora.