¡Dejadme solo!

Oltra y el «farsismo»

¿A quién le importa Teresa? Teresa es víctima de una historia sórdida y triste que hubiera activado todas las protestas e indignaciones habituales en estos temas. Podría ser un argumento de Stieg Larsson. Es menor, reside en un centro tutelado, abusa sexualmente de ella un educador, y la administración responsable encubre las agresiones todo lo que puede. Hay un detalle importante, sin embargo, que impide que el feminismo oficial actúe y haya manifestaciones con las pancartas del «yo sí te creo» y gritos contra el machismo: al ser el agresor consejero consorte de la Generalitat y su esposa una declarada progresista, ecologista y feminista, lo que pase con Teresa no merece ni un triste Me too. Quizá debió de ser más complaciente para no perjudicar a esta nueva casta que extiende la omertà sobre sus vergüenzas. Para ese mundo farsista, de farsa, Teresa es material de deshecho y Mónica Oltra una mártir de un complot reaccionario. Hay, en fin, un feminismo sordomudo.