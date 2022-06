La portavoz del BNG en materia de Sanidad, Montserrat Prado, denunció hoy que los datos del MIR en Galicia desmienten el argumento de la Xunta de que el colapso de la Atención Primaria se debe a la falta de médicos. Lo que está ocurriendo, señaló Prado, es que los profesionales en formación «foxen en desbandada» ante las condiciones laborales que se encuentran en Galicia.

La diputada nacionalista señaló que a las nueve plazas MIR que «ninguén colleu» en la comunidad, hay que añadir las citadas fugas: «Dos 11 MIR que rematan en Compostela só dous optan a quedarse na Atención Primaria; dos 23 en Vigo, só 10; dos 18 da Coruña, só 7; dos 11 de Ourense, só dous; dos 10 de Lugo, cinco ou só tres dos cinco de Ferrol». En consecuencia, añadió, la alternativa no puede pasar por «converter en norma as intersubstitucións ou as prolongacións de xornada para que unha profesional faga o traballo de tres, catro ou as que fagan falta».

Prado denunció la «situación dramática na que se atopa a Atención Primaria» y afirmó que hay miles de ciudadanos sin médico asignado, o en espera de una consulta, una prueba diagnóstica, una intervención quirúrgica o una consulta pediátrica. Por lo tanto, advirtió, «a continuidade asistencial está seriamente ameazada», y la situación corre el riesgo de empeorar con las jubilaciones previstas para próximos años.

La solución del BNG a esos problemas pasa por incrementar el presupuesto de Atención Primaria hasta igualar la media estatal del 2,2% con una inversión de choque de 200 millones de euros; activar un plan de captación y retención de profesionales, e incorporar nuevas categorías como psicología clínica, terapeutas ocupacionales, logopedas, trabajadores sociales, podólogos, ópticos o optometristas, que ayuden a liberar el primer nivel asistencial.