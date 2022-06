A actriz Mabel Rivera, nunha imaxe recente, vén de facer 70 anos e nuns meses rodará un novo filme.

Pouca xente haberá en Galicia que non recoñeza a cara de Mabel Rivera (Ferrol, 1952). A súa carreira como actriz levouna a traballar en series como Pratos Combinados ou O Sabor das Margaridas. Tamén en filmes como Mar adentro, As pantasmas de Goya ou María Solinha. Esta mesma semana fixo 70 anos e agora enfronta unha nova temporada de rodaxes e proxectos. «Tiven teatro toda a temporada pasada co Centro Dramático e agora empezarei cos ensaios dunha nova película prevista para setembro», adianta a intérprete, que non perde a oportunidade de recordar a realidade que enfrontan as actrices da súa idade. «O campo vaisenos pechando co paso dos anos», subliña.

Con todo, Rivera recoñece que nestes tempos houbo un cambio impulsado polo aumento de mulleres directoras e guionistas. «Correspóndelles contar as nosas historias», di. Nese sentido pon de exemplo o cinema británico e nomes como Judi Dench, con papeis que se adaptan con normalidade aos seus anos. «Antes era habitual contratar actrices máis novas e maquillalas para facelas pasar por vellas. Agora sáenme traballos de avoa, pero de avoa que ten cousas que dicir e iso faime explorar novas fases como actriz», afirma.

Mabel Rivera, de laranxa, xunto con Ernesto Chao e Rosa Álvarez nunha obra de teatro no ano 2001 SANDRA ALONSO

Tempo de cambio tamén é o do audiovisual. Para mostra a súa participación en Rapa, unha serie rodada nun dos espazos da súa infancia (a serra da Capelada). «Son lugares que merecen ser contados e agora as series fanse desde un punto de vista máis cinematográfico. Cada capítulo é case unha longametraxe e como actriz agradécese moitísimo. Pasan moitas cousas e o traballo é moi esixente, pero é interesantísimo».