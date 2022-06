La iniciativa se registró en el Parlamento de Galicia y prevén empezar a recoger firmas después del verano PACO RODRÍGUEZ

Aunque les bastará con reunir 10.000 firmas, la plataforma SOS Sanidade Pública pretende conseguir muchas más de la ciudadanía gallega a la que pedirá que respalde una iniciativa legislativa popular para obligar por ley a la Consellería de Sanidade a que refuerce y fortalezca la atención primaria de salud en Galicia. Así lo manifestó Manuel Martín, portavoz de la entidad, al registrar esta mañana en el Parlamento la petición de la iniciativa sobre el tema, que confíen prospere en su tramitación para poder empezar con la recogida de las rúbricas después del verano.

La presentación de esta iniciativa se debe a que la atención primaria está «cada vez máis deteriorada» y buscan que tenga una mejor calidad, con más medios y refuerzo de personal de todas las categorías.

«Creo que todo o mundo coñece a situación dramática pola que pasamos nos centros de saúde de atención primaria. As políticas de desmantelamento, recortes, falta de recursos e de abandono da atención primaria acabaron coa situación na que estamos nestes momentos. Hai unha enorme dificultade da poboación para poder acceder aos centros de saúde de atención primaria. Temos un grave problema de atención. A consulta a telefónica está a substituír á consulta presencial, que é fundamental para garantir a atención de calidade e a demanda da población. Temos unha lista de espera enorme, que supera a veces os 15 días. Temos un problema de peche dos centros de saúde no rural, que está alonxando a poboación máis necesitada da atención, como son as persoas maiores. Temos unha unha situación do persoal do sistema sanitario moi dificultosa, cunha gran inestabilidade e precariedade laboral, que está a facer que moitos profesionais que se forman nos centros de saúde se vaian para outras áreas do sistema e para outras comunidades autónomas, e mesmo para o estranxeiro», explicó Manuel Martín, entre los motivos principales.