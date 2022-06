Imagen del Prestige cuando era remolcado mar adentro el 14 de noviembre del 2002 J. M. CASAL

La portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, ha presentado una pregunta dirigida a la Comisión Europea en la que pide información sobre los pasos dados por las instituciones comunitarias para cumplir la resolución aprobada en la Eurocámara para evitar otro vertido como el que inundó las costas gallegas en otoño del 2002. «Vinte anos despois de que unha marea negra asolagara as costas galegas e de que o PP falara de ‘hilillos de plastilina' temos que preguntar se xa se tomaron as decisións imprescindibles para que este desastre non se volva producir», aseguró Miranda.

La representante nacionalista recuerda una resolución de la Eurocámara promovida por el eurodiputado Camilo Nogueira, en la que le pedía a los estados miembro que garantizasen «unha aplicación rápida e adecuada» de los paquetes Erika de legislación sobre seguridad marítima, que precisamente lleva este nombre por el hundimiento del petrolero Erika en diciembre de 1999 a 40 millas de la costa bretona francesa.

El documento aprobado en aquel momento consideraba que la Unión Europea «debería revisar o réxime de responsabilidade de todos os responsables do sector marítimo en caso de accidente, en particular no que se refire a súa responsabilidade económica, con obxecto de conseguir unha indemnización total». Según la portavoz del Bloque en Europa, la decisión del Tribunal de Justicia de la UE puede significar «un espaldarazo» a la reclamación de 855 millones realizada por el Estado español a la aseguradora del Prestige». «Esa indemnización debería repercutir directamente nas zonas máis afectadas polos verquidos para revitalizar a economía e axudar a asentar a poboación», aseguró la representante del BNG en Bruselas, que considera «imperdoable» que el PP «rebaixase» los objetivos iniciales de la investigación impulsada en la Eurocámara sobre el Prestige, al «rechazar analizar as causas do suceso».