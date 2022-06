El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, defendió este miércoles el modelo de economía social por su impulso de la cohesión territorial, lucha contra el declive demográfico y por la igualdad de hombres y mujeres. Lo hizo tras reunirse con el presidente del Foro de Economía Social de Galicia (Foroesgal), Celso Gándara, un encuentro tras el que Formoso ha dicho que se trata de un modelo en el que creen y comparten los socialistas y en el que cree la «inmensa maioría dos galegos e galegas», por su base en la «cohesión social».

«Queremos fomentar (el modelo de la economía social) e servir de interlocutores no Parlamento de Galicia e tamén co goberno do Estado e os gobernos municipais e provinciais de Galicia», añadió Formoso, que ha destacado que representa un «ámbito relevante da economía galega» que supone un «porcentaxe relevante do PIB do país» y que resulta fundamental para los más de 70.000 trabajadores y trabajadoras con discapacidad incorporados al modelo social.

Además, destacó la importancia para la cohesión social por cuanto «o 60 por cento dos traballadores e traballadoras están incorporados ao modelo de economía social de Galicia nos concellos de menos de 60.000 habitantes». Por último, señaló que resulta un elemento fundamental en la lucha contra la brecha salarial entre hombres y mujeres, que es «bastante menor nas empresas incorporadas á economía social que nas sociedades mercantís».