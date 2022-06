Las otras iniciativas de su grupo tratarán sobre el Auditorio de Lugo, que está sin uso pese a los 25 millones de inversión por parte de la Xunta, y sobre la sentencia del Supremo que libra a la Xunta del pago de los peajes en la sombra de Rande y Barcala y señala que esos gastos corresponden al Gobierno central.

El BNG también llevará al Parlamento el derrumbe del viaducto. Su viceportavoz, Olalla Rodil, consideró «escandaloso» que no haya previsiones para repararlo y que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tardase diez días en visitar el lugar del siniestro y solo lo hiciese como «acompañante» de la ministra Raquel Jiménez. Rodil reiteró las palabras de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, sobre la existencia de un «pacto de silencio» entre el PP y el PSOE para proteger a las constructoras implicadas en la obra y a los responsables de gobiernos anteriores que las ejecutaron. Los nacionalistas consideran que si el incidente de la A-6 se hubiese producido en una carretera de Madrid ya habría estudios y auditorías sobre lo ocurrido, y también plazos y fondos para reconstruir la infraestructura. En consecuencia, Pontón preguntará a Rueda «cando vai empezar o Goberno do PP a defender os intereses e Galicia diante do Estado?» Porque consideran que hay una «incapacidade manifesta» del Ejecutivo gallego para hacerlo, toda vez que Galicia ha quedado «excluida» de los fondos Next Generation y no ha actuado con rapidez en el caso del derrumbe. Sus otras iniciativas pasan por solicitar tres nuevos juzgados de violencia de género y también en poner en marcha medidas para combatir los crímenes de odio.