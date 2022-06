Imagen del Prestige cuando era remolcado mar adentro el 14 de noviembre del 2002 J. M. CASAL

Contra todo pronóstico, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha seguido las tesis de su abogado general y ha emitido una sentencia clave para que pueda ejecutarse la reclamación española de los 855 millones del seguro del Prestige en la jurisdicción británica. La decisión no garantiza todavía el cobro de la compensación, pero da prioridad a la sentencia del Tribunal Supremo español sobre las maniobras legales de la aseguradora del petrolero, el London P&I Club, que intentó blindarse con un laudo arbitral en un tribunal de Londres para bloquear la ejecución de la sentencia.

La decisión de los magistrados del tribunal comunitario consagra que el Reglamento n.º 44/2001 de cooperación judicial debe interpretarse en el sentido de que una sentencia en forma de laudo arbitral dictada por un tribunal de un Estado miembro -el Reino Unido se considera comunitario en este caso a pesar del brexit- «no puede impedir el reconocimiento, en ese Estado miembro, de una resolución dictada por un tribunal de otro Estado miembro». El Tribunal de Justicia de la UE asume que una sentencia de un órgano jurisdiccional español no puede eludirse a través de un procedimiento arbitral sustentado en una resolución judicial y recuerda que el Reglamento excluye el arbitraje de su ámbito de aplicación. «Una sentencia dictada en los términos de un laudo arbitral se encuadra, por tanto, en la exclusión del arbitraje y no puede gozar del reconocimiento mutuo entre los Estados miembros». Es decir, la sentencia española tiene un valor jerárquico mayor, pues el reglamento de cooperación no reconoce como ejecutables los arbitrajes en otras jurisdicciones.

Ese arbitraje dictaminaba que España debía atenerse a las condiciones de las cláusulas de la póliza del seguro suscrito entre el London P&I Club y el propietario del Prestige. Es decir, que cualquier reclamación debe estar sujeta a un arbitraje y que la aseguradora solo estaría obligada a pagar si antes lo hace el armador. El Tribunal de Justicia recuerda que un acuerdo celebrado entre un asegurador y un tomador del seguro «no puede vincular a la persona perjudicada por el daño asegurado que, allí donde el Derecho nacional lo permita, desee entablar una acción directa por responsabilidad delictual o cuasidelictual contra el asegurador ante el tribunal del lugar en que se produjo el hecho dañoso o ante el tribunal del lugar de su domicilio». Y va aún más lejos. Considera que admitir que una sentencia dictada en términos de un laudo arbitral pueda impedir el reconocimiento de una resolución en forma de acción directa de responsabilidad civil privaría a España «de la reparación efectiva del daño sufrido».