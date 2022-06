En el centro, el vano del viaducto que ahora se plantea derribar ALBERTO LÓPEZ

El delegado del Gobierno, José Miñones, aseguró que «existe la posibilidad» de que el vano que queda en pie entre los dos tramos que se derrumbaron del viaducto de Castro en la A-6, pueda ser tirado para, así, poder realizar los trabajos de campo «con garantías de seguridad». Distintos expertos consultados por La Voz aseguraron que era posible hacerlo con explosivos sin afectar al resto de la estructura. El director general de Carreteras, Javier Herrero, aseguró que, por el momento, la estrategia era esperar a que se derrumbara por sí solo ante el peligro que suponía para los operarios.

El Gobierno descarta actuar en la A-6 porque asume que caerán más tramos en el viaducto de O Castro suso varela

En paralelo, los técnicos trabajan en el análisis de las causas del colapso, que apuntan cada vez más a las reparaciones realizadas en el último año en la estructura, consistentes en sustituir el cableado metálico que refuerza internamente el viaducto. Ya se asume que es uno de los factores que pudo contribuir a la debilidad estructural, aunque se desconoce qué otras circunstancias influyeron. El derribo del vano que quedó aislado entre los dos derrumbes, con una pila que está muy inclinada, permitirá realizar el análisis del estado del resto de los pilares, crucial para saber si se pueden aprovechar de cara a la reconstrucción. En este caso, solo habría que reconstruir las pilas afectadas por el derrumbe y, probablemente, demoler el tablero para construir uno nuevo continuo, no con dovelas prefabricadas como el actual.

Miñones asegura que el Ministerio de Transportes está estudiando «las alternativas posibles» tanto para la reconstrucción como para los desvíos. De hecho, varias empresas ya han enviado planes de actuación para demoler y reconstruir el viaducto. «Lo importante ahora es «bajar para hacer el estudio de los pilares», una asunto que «hasta que no haya la seguridad necesaria» no se podrá hacer. Y fue entonces cuando adelantó que «existe la posibilidad» de que el vano que queda en pie se tire para «poder hacer los trabajos de campo». No obstante, avisó de que todo este proceso va a llevar tiempo. El hecho de que la mayoría de las pilas sean recuperables puede acortar los plazos de la obra y reducir el presupuesto necesario para volver a la normalidad en la A-6.