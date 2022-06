Pudimos saber avanzada la mañana que había fletado un tren especial, una vez comprobado el nulo riesgo del viaje. Aquellos que aceptaron dejar el hotel, todavía se tiraron otras horitas en Chamartín. Esta penosa experiencia, más allá de lo que pueda tener de aventura y de subidón de adrenalina, me dejó claro que algún renfiano -de los de arriba, claro- no vive en el mundo real, confunde al pasaje con números -no me atrevo a utilizar la expresión ganado…-, y no dudó en implicar a la Policía con vaya usted a saber qué cuento. Resumiendo: ciento y pico peligrosos ciudadanos cometieron el delito de comprarse un pasaje en el Alvia y, qué atrevidos, qué descarados, se atrevieron a exigir los derechos que asisten a todo pasajero, aun admitiendo causa de fuerza mayor. Con meterlos en un hotel no es suficiente. Considerarnos delincuentes, tampoco fue de recibo. Eso no me da la gana de olvidarlo.

