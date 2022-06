ÁNGEL MANSO

«Son interino e levo presentándome a todas as convocatorias desde 1999»

Iago Alvite es un auténtico veterano en las oposiciones de educación. A sus 50 años, es uno de tantos interinos en una situación que, insiste, no quiere que sea percibida como una forma de rivalidad hacia el resto de opositores. «A problemática con nós é moi gorda», adelanta. Lleva presentándose desde el 1999 a todas las convocatorias. «Non preparei a oposición primeiro porque a miña idade non teño tempo, e segundo porque tal e como está o sistema sacar a plaza pode ser prexudicial para min. Se aprobase, podería pasar seis ou oito anos cambiando de destino probablemente máis lonxe do que estou agora da miña casa, e logo me tocaría unha praza definitiva moito máis lonxe todavía, e tería que estar esperando aínda dous ou tres anos máis para poder concursar e achegarme á miña casa. Polo tanto, chegaría aos 60 traballando en peores condicións do que estou facendo agora», explica.

Se presenta igual a la prueba, a pesar de que no le termina de compensar sacar plaza, porque hasta el momento era obligatorio para los interinos si no querían perder el derecho a estar en listas «ou a posteriores indemnizacións, no caso de que cando empece o proceso de concurso que se abre o ano que ven, non entrase. Como cada dous ou tres meses están cambiando as condicións dese concurso, e sobre todo as condicións ás que imos quedar a xente que entre ou quede fóra, temos que vir aquí para cubrirnos as espaldas. Incluso pode ser que non conte o xeito de non presentarse, pero non acaba de aclaralo ningunha administración, por iso vimos os interinos».