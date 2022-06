Xunta

«A diversidade da oferta non ten parangón». La Administración autonómica hecha mano de las cifras de peregrinos para señalar que su creciente atracción permite anticipar que el del 2022 será un verano igual o mejor que el del 2019. Haber superado los 123.000 peregrinos, equiparándose casi la cifra de nacionales y extranjeros, o haber cerrado abril y mayo con récords de caminantes desde que hay cifras de la usuarios de la ruta a Compostela, lleva a certificar el optimismo con el que la Xunta encara el verano. «Tal e como mostran os últimos datos, Galicia é unha comunidade cun potencial turístico que, debido á súa diversidade de oferta, non ten parangón», transmite el departamento encargado del turismo en la Administración autonómica, dependiente en su nuevo organigrama de la presidencia de Alfonso Rueda. Constata la Xunta que desde el inicio de año ya se ha superado el millón de turistas. «Somos unha comunidade punteira na oferta dun turismo aberto, sen masificacións. A vangarda do que actualmente se demanda no eido turístico», añade el departamento que dirige Nava Castro.

Aviturga

«Habrá más ocupación que en el 2019». La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) también encara el verano con optimismo sobre el grado de ocupación de los inmuebles de los propietarios que forman parte de la asociación, aunque su presidenta ve señales de cierta ralentización respecto al ritmo que habían adquirido las reservas en los primeros meses del año. Marca las fechas de Semana Santa como el punto en el que empezó a disminuir el flujo de peticiones de viviendas para este verano. Aún así, Dulcinea Aguín indica que las reservas para agosto están a un 80 % respecto a las plazas disponibles y se queda en un 70 % de momento para el mes de julio. «Todo el mundo está expectante ante la situación económica y su posible evolución. Quieren saber si tendrá repercusiones familiares determinantes la inflación, el precio que están alcanzando los combustibles, la subida de tipos de interés, las hipotecas...», desgrana la presidenta de los propietarios de apartamentos turísticos, que mantiene que a esta altura de junio debería ser algo mayor el ritmo de reservas. «Se está produciendo también un cambio en las dinámicas por los cambios en el calendario escolar. Las familias esperan ahora a las recuperaciones de principios de julio, cuando antes tenían más margen cuando se llevaban a cabo en septiembre, advierte Aguín como otro motivo a tener en cuenta para la ralentización que atestigua tras, eso sí, «un junio muy bueno». Pese a todo, considera que «todo indica que habrá más ocupación que en el 2019», entre otras causas por la recuperación del turismo internacional.