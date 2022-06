En el mismo tren viajaba Mario Sánchez, que junto con su hermana realizó el Camino de Santiago y tenían fijada su vuelta a Madrid para hoy. «Mi hermana tiene un vuelo a París mañana y lo va a perder», explica.

En Zamora, por su parte, se vivieron escenas de gran tensión. Unos 200 viajeros que trataban de regresar a Galicia se vieron atrapados en esa ciudad sin más solución por parte de Renfe que regresar a Madrid. Según relata uno de los viajeros, que tenía como estación de destino Ourense, nada más subirse al tren, el maquinista les comunicó que tenían que regresar a Madrid por culpa de un incendio. Poco después, sin embargo, reiniciaron la marcha hasta que llegaron a la estación de Zamora sobre las 19.35 horas. «El maquinista nos dijo que se paraba el viaje porque no se podía seguir ni por carretera ni en tren, que el que quisiera era libre de quedarse en Zamora. No nos dieron más solución». La tensión fue en aumento e incluso tuvieron que acudir a la estación las fuerzas de seguridad. Finalmente, al igual que sucedió con el resto de trenes regresaron a origen. «Parece que después de mucho pelear tendremos hotel, pero me temo que mañana no habrá plazas», explicaba este afectado. Hubo viajeros que optaron por quedarse en Zamora y buscar taxis o vehículos de alquiler para seguir ruta.