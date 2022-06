—¿Cómo llevó bachillerato?

—Con bastantes nervios. Tenía miedo de fastidiarla en la ABAU. Fui a clases para reforzar los conocimientos de algunas asignaturas y algunos errores que suele tener la gente en la selectividad.

—¿Cómo se organizó para estudiar?

—El curso lo empecé con muchísimos nervios y el primer trimestre fue el que más me costó. Es el que peor me salió, pero, a medida que fue avanzando el curso, me lo fui tomando con más calma y al final me salió bastante bien. Fue mejor de lo que me esperaba. Y soy incapaz de estudiar todo a última hora, necesito estudiar poco a poco.