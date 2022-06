—¿Acabarán en Sogama os Concellos que empregan as plantas de Nostián e Barbanza?

—Segue habendo esa posibilidade. A Comisión Europea foi clara e dixo que non haberá financiamento para quen non separe en orixe. Iso obriga a ter o quinto contedor en decembro de 2023. Pero o Goberno adiantou o prazo a este 30 de xuño. É imposible que os concellos podan cumprilo, porque teñen que facer modificacións contractuais, e teño que negarme a sancionar. Pero si imos esixir que dean pasos para implantalos no 2023. Os concellos que usan esas plantas teñen que tomar unha determinación sobre qué queren facer, e a Xunta estará aí para asesorar e axudar.

—Entende a postura do Goberno sobre a enerxía eólica?

—Perdinme con eles. Entendo a de Galicia. Temos un plan sectorial e sabemos perfectamente onde poñer ou non parques eólicos. Sempre con garantías ambientais e transparencia. De repente nos atopamos con que o Goberno ten compromisos que non é capaz de cumprir e, en vez de coordinarse coas comunidades, dá barra libre para solicitar parques a esgalla. A gran maioría están fóra do plan sectorial, e infórmanse de forma desfavorable. Entón din que podemos prescindir de autorizacións ambientais e de información pública. E por suposto que Galicia se nega. Nós non estamos dispostos, e os promotores tampouco o queren por seguridade xurídica. Unha cousa é avanzar cara a enerxía limpa, e outra é non cumprir con nada.