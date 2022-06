«En xeral, estamos vendo moitísimo peregrino e, sobre todo, estranxeiros. Con respecto ao ano pasado houbo un cambio notable nese sentido. Os peregrinos internacionais volven a crecer como antes da pandemia, amplíanse as nacionalidades que chegan ao Camiño Inglés e a ocupación é moi alta. De feito, estanse abrindo máis aloxamentos. As previsións para o verán son moi boas», cuenta Cristina García. Forma parte de la Asociación de Concellos do Camiño Inglés, donde celebran el creciente éxito de la ruta: «Desde maio ata outubro hai aloxamentos e restaurantes que viven só do Camiño, sobre todo en municipios pequenos, algo que antes non pasaba».

Peregrinos en O Cebreiro, la entrada del Camino Francés en Galicia, el pasado jueves 16 de junio. Carlos Castro

Otra de las rutas que más creció en los últimos años es el Camino Primitivo. Pasó de aglutinar 1.478 llegadas hasta mayo del 2010 a alcanzar las 4.277 en el mismo período de este año. Desde la Asociación de Amigos del Camino de la Provincia de Lugo esperan que crezca aún más. A excepción del itinerario del Norte, el único que pierde fuelle, todas sus rutas apuntan al éxito: «Quienes ya hicieron el Camino Francés y repiten, buscan opciones distintas. No es que esté masificado, pero prefieren alternativas más tranquilas».