Ana Pontón, con miembros de la agrupación de autónomos UPTA. Lavandeira jr | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se reunió esta mañana con los representantes de la Unión de profesionales y trabajadores autónomos (UPTA), encabezada por Eduardo Abad y Jesús Diéguez, para analizar la situación de ese colectivo. Tras el encuentro, Pontón recordó que el 70 % de las 210.000 personas que están en esa categoría laboral tienen rentas inferiores al salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, ante la fuerte subida de la inflación, Pontón reclamó una línea de ayudas directas que además el BNG incluirá en su plan de 700 millones de euros para hacer frente a la crisis.

Otro de los asuntos tratados en la reunión fue la reforma estatal sobre los autónomos que se está debatiendo en la actualidad, en particular por los nuevos tramos de cotización. La portavoz del BNG subrayó: «É importante abordar un sistema que aporte maior equidade para as persoas autónomas, e fixar tramos é un camiño acertado, pero para facer unha valoración hai que esperar a ver o resultado final da negociación en curso, como se concretan os tramos e cales serán as contraprestacións para un colectivo de gran importancia en termos sociais e económicos».

Por otra parte, el grupo parlamentario del BNG reclamó esta mañana a la Xunta que agilice las ayudas a los ayuntamientos que anunció a primeros de año y no se empezaron a tramitar hasta hace una semana. El diputado Daniel Pérez lamentó que a pesar de la crisis «o Goberno galego é incapaz de actuar coa celeridade que esixe o actual contexto económico».