«Nestas últimas semanas, as distintas áreas sanitarias teñen incorporado xa ás súas prazas aos 28 novos farmacéuticos que se suman aos 72 que xa prestan os seus servizos nos centros de saúde galegos, sumando por tanto un total de 100 farmacéuticos na nosa atención primaria. Desde a consellería de Sanidade queremos potenciar esta categoría profesional, cremos que pode ser clave á hora de traballar na optimización do tratamento farmacolóxico como parte da atención integral e multidisciplinar, ademais da prescrición de tratamentos a pacientes crónicos. Cremos que este persoal non só vai mellorar a calidade da atención sanitaria aos pacientes polimedicados, senón que tamén pode contribuír a aliviar a axenda do médico de familia», indican desde la Xunta.

En este sentido, explican: «Tamén con ese obxectivo, se habilitou aos técnicos de saúde para levar a cabo tarefas sanitarias máis burocráticas, desde que comezaron o seu traballo centralizado desde A Estrada realizaron máis de 43.000 procedementos. Toda esa actividade deixaron de facela os médicos de familia».

Por este motivo, apuestan por la labor de estos farmacéuticos de primaria: «Por iso cremos tamén que os farmacéuticos deben xogar un papel fundamental nese traballo en equipo que tratamos de promover. Ademais, poden facilitar o acceso ás receitas para as persoas que contan con problemas crónicos e que non precisan dunha revisión do seu tratamento, ampliando as posibilidades dos pacientes para acceder o antes posible a unha cita de receitas, cando o seu médico non teña citas dispoñibles», añaden fuentes de la consellería de Sanidade.