xoan a. soler

Pagar más no es una medida criticable, por supuesto, pero es parche. Los médicos de atención primaria piden mejores condiciones para poder ejercer su trabajo en contexto de fuerte saturación y esperas (que se agravarán en verano, como admite el Gobierno gallego). Pero no más dinero por hacerlo. La Xunta anunció este martes que ante la imposibilidad de encontrar a más facultativos de familia elevará las cuantías que se abonan por sustituir a compañeros o prolongar las jornadas. Y ante esa propuesta entre los profesionales hay una sensación agridulce. Ven un intento de «cubrir la papeleta». «Todo lo que sea incentivar a los compañeros bienvenido sea», explica Carlos Bastida, de la sociedad científica de primaria SEMG, «pero el problema ya no es económico, es más gordo, hay que implicarse más, empezando por la universidad, que vengan aquí y palpen la situación».

Asegura que con este incremento, de 187 a 200 euros brutos por cuatro horas de trabajo en prolongación de jornada, no va a haber más médicos que la hagan. Jesús Sueiro, vocal de la sociedad científica Agamfec, se expresa en términos similares: «El dinero no es la solución, ¿cuándo, en todos estos años, hemos dicho que queríamos un aumento de sueldo? Queremos condiciones adecuadas, fundamentalmente por nuestros pacientes». Pagar más por estar más sobrecargado no es la medida adecuada, dice Sueiro, «son medidas de gestión que suponen parches». «Es como una manta corta: si tapas por un lado destapas por el otro», añade. Recuerda que si se habla de incentivos económicos y se presume de que primaria y hospital están al mismo nivel, «¿por qué no se pagan estas prolongaciones como las del hospital?».

Pilar Garzón, presidenta del colegio de médicos de Ourense, valora la mano tendida de la Consellería. «Es una demostración de que quiere intentar solventar el problema, pero no supone una mejora real», apunta. Según las estimaciones realizadas por los compañeros, 10.000 euros brutos por una prolongación de jornada de cuatro horas y media a la semana son 27 euros al día. Garzón ve una medida «insuficiente a todas luces» y admite que si antes un médico no hacía prolongación de jornada, ahora tampoco la hará.