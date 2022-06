—Pola xeografía?

—Xeograficamente, e tamén desde a perspectiva militar, porque era un flanco débil para unha posible invasión aliada. E era un lugar no que se podían observar cantos avións e barcos pasaban por esa autopista que era o Atlántico Norte. A guerra estaba tamén nas montañas, co maquis (guerrilla antifranquista), e unha parte dos servizos de información dos dous bandos estaban diseminados. Aparte do propio contexto de guerra e represión brutal ao que sometía o propio réxime á poboación. A iso superpoñíase unha situación estratéxica, considerada así por parte dos dous exércitos, tanto na defensa coma no ataque, especialmente no ataque por parte dos aliados. Hai toda unha planificación por parte do exército franquista para defender esta zona porque temían que puidera haber un desembarco aeronaval.

—Isto non se coñece...

—Na charla do Barqueiro non só quero presentar un relato, senón a documentación que me fai pensar desa maneira, unha idea ben distinta do que pasou nesa zona na II Guerra Mundial á que temos asumida. O desprazamento de tropas por parte do exército franquista, polo temor dunha invasión, si se conserva na memoria oral de moita xente, pero non quedaba rexistro documental... Os combates son permanentes, escóitanse os avións, as bombas...