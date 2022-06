Antón Sánchez (Parlamento de Galicia). El portavoz de Anova no tardó en pasar de ser el principal apoyo de Villares en O Hórreo a ser su principal contrincante, aliado con el sector crítico y con los alcaldes de las mareas PACO RODRÍGUEZ

El exdiputado autonómico Antón Sánchez ha anunciado esta tarde su dimisión como portavoz nacional de Anova, el partido escindido del Bloque y del que es fundador Xosé Manuel Beiras. «Tomo esta decisión despois dun proceso de reflexión persoal e dende a responsabilidade que sempre sentín de ser parte da dirección de Anova, e coa que sempre tratei de actuar», ha explicado en sus redes sociales.

«Tanto na IV Asemblea, como na Coordenadora Nacional posterior ás eleccións galegas [del año 2020, cuando se quedaron sin representación] e incluso na pasada Asemblea deliberativa de abril, decidimos colectivamente un vieiro que procuraba, retomando a idea fundacional de Anova, un traballo de conexión coa sociedade galega máis activa para artellar unha alternativa política de esquerdas, soberanista e de confrontación cun réxime e sistema que cada vez máis significan unha ameaza para a democracia e para unha vida digna», ha añadido Sánchez.

Hoxe comuniquei á militancia de @anovagal a miña decisión de dimitir como voceiro.

Neste enlace explico mà is ou menos o por qué.

Foi unha honra para min esta etapa e seguirei como militante tratando de axudar no que poida.https://t.co/52hP97OMFx — Antón Sánchez García (@AntonSanchezG) June 16, 2022

El ya exportavoz hace autocrítica admitiendo que el partido se ha quedado muy reducido en Galicia tras las elecciones municipales del 2019 y las autonómicas del 2020, cuando iban en coalición con Podemos, y se quedaron fuera del Parlamento. «Non podo evitar recoñecer a constatación de que ata agora Anova non ten avanzado como organización aos efectos de server como instrumento orgánico axustado» a sus objetivos. «Asumo todos os erros que puiden ter cometido na miña responsabilidade como voceiro, tanto nestes dous anos coma na etapa anterior, que poideran ter contribuído a ese non avance no que para min é o camiño correcto, -continúa- pero a non consecución dos obxetivos políticos marcados, así como o non avance colectivo cara eles fai que tome esta decisión persoal».