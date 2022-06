Pontón había arrancado su intervención advirtiendo que los gallegos son «un 9,6 % máis pobres», y recordando la cifra de una inflación «superior á media». Denunció que a miles de ciudadanos «lles sobra moito mes ao final do soldo», con sus carteras en números rojos a día 20 por los aumentos de precio del 47 % en el aceite, 33% en los huevos, 12 % en la leche o 14 % en el pan. Por no hablar de la luz o de que «encher o depósito [de combustible] é un luxo». La portavoz del BNG se preguntó que está haciendo el «intrépido Goberno do PP» para dar una solución, y se respondió: «Propaganda, balons fóra, e non a todo o que signifique defensa de Galiza». Un apartado en el que incluyó la creación de una empresa eléctrica gallega, una tarifa propia o el aumento de impuestos a las eléctricas.

Rueda dio la vuelta al argumento de Pontón para utilizarlo contra ella. «Me alegro de que coincidamos na diagnose», le dijo antes de lamentar que sus «socios» del PSOE no vean las cosas igual. El viernes, recordó, la vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño describió una escenario «alentador e esperanzador». Para ella todo era «de cor esperanza» e «fenomenal». Es «todo moi chulo en palabras doutra membra dese Goberno», remachó citando a Yolanda Díaz y a la exministra Bibiana Aído.