«Non imos sobre hipótesis, queremos avanzar realidades». Así se manifestó el delegado del Gobierno, José Miñones, sobre la investigación que trata de determinar las causas del derrumbe del viaducto de la A-6, un trabajo «complexo» que puede llevar tiempo. De hecho, el Ministerio de Transportes ha encargado informes externos -además de los que hacen los técnicos gubernamentales- a expertos en estructuras y geofísica para analizar por qué se derrumbó un tramo del viaducto construido con dovelas prefabricadas, una técnica que apenas se utiliza en la actualidad. Tras una reunión de la comisión autonómica de tráfico y seguridad vial, a la que también asistió la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, el delegado del Gobierno confirmó que se priorizará las revisiones del viaducto que ya estaba en uso con doble circulación y que se ha cortado al tráfico para descartar cualquier tipo de afección. «No momento que exista a garantía de que non ten ningún tipo de afección esperamos abrilo canto antes», aseguró Miñones, de tal forma que se recuperaría la situación de circulación previa al colapso del puente. «Son moitas as incógnitas, hai que ser prudentes e priorizar a seguridade», dijo, y llegó incluso a valorar la posibilidad de que el viaducto que quedó intacto se abriera «antes do verán». Tenerlo listo en la época estival es, no obstante, un objetivo prioritario.



Sin embargo, en respuestas a preguntas posteriores fue más prudente. «Queremos axilizar canto antes a apertura ao tráfico, pero para iso temos que comprobar que todo está correcto nese viaducto», dijo. La inspección de ese puente «vaise priorizar» en paralelo con la investigación de las causas del derrumbe de su hermano gemelo, pero sin frenar el estudio de las causas del colapso. «Traballamos para que reapertura sexa o antes posible», añadió.

Otras fuentes explicaron que las actuaciones más inmediatas consistirán en demoler las secciones del viaducto que quedaron colgadas de la estructura. Después de esas operaciones se comprobará que no supusieron afección alguna para el viaducto en dirección Madrid y, en paralelo, se inspeccionará con todo detalle la situación estructural para poder reabrirlo con garantías, teniendo en cuenta que soportará más cargas que las habituales al tener circulación de vehículos en los dos sentidos.