César Quian

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó en la mañana de este lunes el centro CEIP Someso de A Coruña, donde recorrió las instalaciones y presentó la nueva oferta de la FP de cara al próximo curso. Tras el recorrido, Rueda manifestó que sigue a la espera de una fecha para reunirse con Pedro Sánchez, pero avanzó que ya tiene día para encontrarse con el Rey, Felipe VI. «A súa maxestade comunicoume hoxe que me vai recibir o 1 de xullo. É unha demostración de normalidade institucional e das boas relacións de Galicia coa corona. Con isto é máis chocante non ter aínda noticias da data co presidente do Goberno, ahí vemos outra diferencia na toma de consideración a Galicia».

Sobre el encuentro solicitado a Sánchez indicó que «tivemos a visita o venres pasado da vicepresidente Nadia Calviño e a Xunta cumpliu o seu obxectivo de transmitirlle cales son os proxectos que nos dixo que priorizaramos hai uns meses, proxectos absolutamente maduros e dispostos xa para recibir ese financiamento. Non houbo compromisos concretos e polo tanto seguiremos insistindo e, cando teña a oportunidade, pedireille ao presidente do Goberno que ten que adquirir estos compromisos e tenos que adqurir xa». El mandatario gallego añadió que se trata de cuestiones relativas a la atención primaria y a infraestructuras, ya que hizo alusión a la caída del viaducto de la A-6. «Pedirei ademais que se axilicen ao máximo posible os traballos para restaurar o tráfico no acceso a Galicia que agora mesmo está interrumpido e causando problemas, sobre todo nos transportes especiais e por tanto á industria. E supoño que a estas alturas xa estarán en funcionamiento os trenes Avril porque nada nos dixeron e falaban de finais de xuño. En fin, moitas cousas pendentes de tratar».

O Son do Camiño

Por otro lado, Rueda también se refirió a O Son do Camiño, en donde el pasado viernes varios operarios resultaron heridos mientras montaban el escenario. «Primeiro de todo desexarlle unha pronta recuperación aos feridos». Los dos afectados más graves siguen ingresados en el Hospital Clínico de Santiago, pero evolucionan favorablemente. De los cuatro heridos leves, tres fueron dados de alta el domingo, y según el último parte, el cuarto herido leve también fue dado de alta. En cuanto al montaje de los preparativos para la cita musical, indicó que «mántense a programación, pero non co escenario que estaba previsto. Estase traballando na montaxe e na instalación doutros para que se celebre este gran festival, esa gran cita do Xacobeo, que agardamos se realice sen maís contratempos».