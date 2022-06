La tensión con el Gobierno central permite además a los populares tirar contra el PSdeG y exigirle que se ponga de su lado frente al Gobierno central socialista para defender los intereses de Galicia. Valentín González Formoso subrayó que esa es su prioridad, pero reclamó a la Xunta «máis claridade» en proyectos industriales como el de Altri -que se anunció en A Mariña antes que en Palas de Rei-, y planteó que debería preparar una aportación propia para complementar los fondos de la UE.

En las filas socialistas y del Bloque calculan que Galicia ha perdido peso político en el escenario nacional con la marcha de Feijoo y sus cuatro mayorías absolutas. Ana Pontón apuntó a ese flanco el sábado, y le puso deberes de forma indirecta a Rueda, cuando calificó la reunión del presidente con Calviño de «fiasco» y denunció que fue una confirmación de que Galicia se queda atrás porque «o resultado foi cero euros, nada de nada. Vimos unha foto e boas palabras, pero as fotos e as boas palabras non xeran riqueza, nin xeran emprego e non van tapar a evidencia de que o noso país está sendo discriminado na xestión deses fondos de recuperación».