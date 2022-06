Las grúas terminaron este domingo de retirar la estructura del escenario que se derrumbó el viernes XOAN A. SOLER

«Estase a traballar as 24 horas do día para que todo saia ben». Las palabras de la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, dejan patente el ritmo de trabajo para que esté todo listo este jueves para el inicio de la tercera edición del festival O Son do Camiño en el Monte do Gozo después de que el pasado viernes al mediodía se derrumbase el escenario principal, dejando seis personas heridas, dos de ellas de gravedad, cuando estaban colocándolo.

El festival O Son do Camiño se mantiene, pero introducirá algunos ajustes Marga Mosteiro

El trabajo es contra reloj tras confirmar la organización del festival este sábado que el evento seguía adelante y en las mismas fechas, aunque con algunos reajustes sobre lo previsto. El sábado entraban dos grandes grúas en el Monte do Gozo para retirar la estructura del escenario, ya que se encontraba dañada. Estas labores concluyeron ayer a primera hora de la tarde. Ahora lo reemplazarán por uno nuevo, «que loxicamente é máis pequeno, porque o que estaba era dos maiores e por iso se estaba colocando con antelación», afirmó Nava Castro, que ayer participó en el evento Primavera no Camiño en Sigüeiro (Oroso).

Los heridos evolucionan bien

En cuanto a las modificaciones, la responsable de Turismo de Galicia incidió en que la organización «está traballando para facer todos os axustes pertinentes para que todo vaia ben e que ninguén advirta os cambios». En ese sentido, recordó que en esta edición estaba previsto contar con tres escenarios, uno más que en las anteriores. «Entón, temos que adaptarnos. Isto ensínanos a que en calquera circunstancia somos capaces de readaptarnos, reaxustar, e agardamos que todo se poida celebrar perfectamente», añadió Nava Castro, que también incidió en la «gran profesionalidade» desde «o minuto un» tras el accidente tanto de la organización del festival como de los servicios de emergencia. En cuanto a los heridos, la representante de la Xunta indicaba ayer que los tres que permanecían ayer hospitalizados «evolucionan favorablemente».