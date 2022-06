VITO DIÉGUEZ

La Lei 3/2007 do 9 de abril de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia exigía a los concellos que elaboraran un plan de defensa antiincendios. La cuestión es que los problemas técnicos que tenían los Gobiernos locales a la hora de elaborar esos proyectos empujó a la Xunta a asumir esa labor al amparo del acuerdo de protección de las aldeas, suscrito entre la Xunta, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y Seaga en el 2018. Actualmente son 273 municipios los que se han acogido al acuerdo. Y son un total de 183 los concellos (un 58 % del total) que cuentan ya con un plan de prevención antiincendios aprobado de modo definitivo por la Consellería do Medio Rural. A ellos se suman otros 76 ( un 24%) donde estos documentos están en tramitación.

Las cifras muestran como en solo tres años se ha pasado de no haber ningún municipio con plan de prevención a que sean un 75 % del total de los concellos en los que está dividida Galicia los que tengan estos planes, bien aprobados de modo definitivo o en proceso de tramitación. Lo que hace la Consellería de Medio Rural, según indican desde ese departamento de la Xunta, es remitir «un primeiro borrador do plan ao concello pertinente para que sexa analizado polo propio Goberno local. Unha vez dado o visto bo, envíase o documento definitivo para ser aprobado no pleno municipal».